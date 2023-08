ROLLIGALERII | Kuningas, nõid ja koidulaulik: Ita Everi anne ilmutas ennast mitmepalgelistes rollides

Ita Ever on enamiku oma teatrirollidest teinud Eesti Draamateatris, kus ta asus tööle 1953. aastal. Lisaks on ta külalisena mänginud Vanalinnastuudios. Filmides on Ita Ever mänginud alates 1950ndatest, debüüdiks Reeda roll Herbert Rappaporti mängufilmis „Andruse õnn“ (1955), aga esimese päris filmipeaosani jõudis ta 1978. aastal Arvo Kruusemendi filmiga „Naine kütab sauna“, on märgitud Eesti Filmi Andmebaasis.