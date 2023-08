Arvo Kruusement: „Ita oli kakssada protsenti artist! Ta oli täht! Täht, mis särab eredalt!“

„Inimkond on nii karakteririkas, et tahaks neid kõiki haarata! Nojah, aga ainult teatrileiba süües on selleks šanss siiski liiga väike,” on Ita Ever öelnud. Erinevaid karaktereid sai ta haarata nii raadios, estraadil kui ka muidugi filmis. Nii enda kui ka vaatajate rõõmuks mängis ta oma teatritee jooksul üle neljakümne filmirolli, mis pakkusid põnevaid osatäitmisi seinast seina – alates eluraskuste all lookas töölisnaisest Anu Soldamist kuni 120aastase õudustäratava Lööne ja kriiskav-kileda häälega Metsamoorini. Režissöör Arvo Kruusement ütleb, et Ita Ever oli niivõrd andekas, et kui kaamera käima läks, ei olnud tema käivitamiseks aega vaja – ta oli kohe rollis sees.