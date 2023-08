MÄLESTUSGALERII | „EVERGREENI“ VIIMANE VAATUS: suri armastatud primadonna Ita Ever

9. augustil suri 92 aasta vanuses armastatud näitleja Ita Ever. Primadonna, kelle säravaid rolle nii teatris kui ka teleekraanil on näinud ilmselt enamik eestlasi. Jää hüvasti, Ita! Säraval ja erakordsel „Evergreeni“ etendusel siin maailmas saabus lõppvaatus ja on aeg langetada eesriie.