OOTAMATU ÜLESTUNNISTUS: Soome eurolaulik sööb ainult kaht toitu!

29aastane Hokka kinnitas podcast'is „Gogin kantabaari“ jah-ei-küsimustele vastates väidet, et on toidu suhtes valiv, kirjutab Ilta-Sanomat. „Minu toiduvalik koosneb õigupoolest ainult poevõileibadest. Ja siis on mu kõrval mõnus sušibufee. Ma olen väga valiv, midagi muud ma sööma ei nõustu.“ Lapsena sõi Joel enda sõnul ainult makarone ketšupiga.