ÕL TV | Mikk Mägi: Varro Vooglaiust sai Põrsauss, sest ta halvustas teisi – usun, et ta mõistab, et saab vastu seda, mida välja paneb

„Kui sa oled avaliku elu tegelane ja väga sõnakas, pead juba eeldama, et kui ütled asju, mis on väljakutsuvad ja teevad kellelegi teisele haiget, siis on normaalne, et keegi annab sulle ka vastuse,“ sõnab „Vanamehe“ looja Mikk Mägi. Just seetõttu sattus filmis „Vanamees ja Põrsauss“ viimase rolli Varro Vooglaiu näoga tegelane. „Varro halvustas väga häälekalt igasuguseid inimesi ja arvan, et ta on piisavalt paksu nahaga ning mõistab, et ta saab ka ise vastu seda, mida ta välja paneb.“

Vaata saadet!