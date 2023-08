„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Mikk Mägi: mõttes on teha uus Vanamehe film ja see on seotud Soomega, sest muidu ta sureks siin supipoti taga ära

Mikk, kutsusin sind saatesse vist meelteesegaduses. Tavaliselt tiritakse tegijaid inimesi saadetesse, kui neil on parasjagu misikit suurejoonelist tehtud või teoksil. Aga sul ei ole mitte midagi, null. Aga äkki üllatad mind?

Näiteks „Vanamehe“ elutööpreemia pärast võiks juba kutsuda. Vanameest on nii kaua juba olnud, et ehk kutsusid sellepärast, kuna ta on veel elus. Et räägime temast siis ära, enne surma. Tegelikult „Vanamehe“ tegijatel ka seoses sinuga üks mõte. Võiksid nüüd öelda „jah“ või „ei“ ära.