„PUUDUTA MIND“ 290. SAADE | Anna Hints: suitsusaun on nagu kosmiline imeüsk, kus kõik võtavad maskid maha

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud ajakirjanik Sirje Presnal ja Õhtulehe veebi loovjuht Anu Saagim veetsid kolm müstilist päeva Setomaal, kus kohtusid ka auhinnatud dokfilmi „Savvusanna sõsarad“ režissööri Anna Hintsiga. Naine tunnistab, et ebamugavused, pinged ja häbi on teemad, mis teda loominguliselt käivitavad. Just maal suitsusaunas on ta endaga kõige ausam. Anna on kindel, et me muutume inimestena tugevamaks, kui me rohkem kuulame ja julgeme olla haavatavad, rääkida asjadest päriselt.

