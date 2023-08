„PUUDUTA MIND“ 290. SAADE | Anna Hints: see müstiline koht on nagu kosmiline imeüsk, kus kõik võtavad oma maskid maha

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud ajakirjanik Sirje Presnal ja Õhtulehe veebi loovjuht Anu Saagim veetsid kolm müstilist päeva Setomaal, kus kohtusid ka auhinnatud dokfilmi „Savvusanna sõsarad“ režissööri Anna Hintsiga. Naine tunnistab, et ebamugavused, pinged ja häbi on teemad, mis teda loominguliselt käivitavad. Just Setomaal on ta endaga kõige ausam. Anna on kindel, et me muutume inimestena tugevamaks, kui me rohkem kuulame ja julgeme olla haavatavad, rääkida asjadest päriselt. Tegelikult pidi Anna olema meie intervjuu toimumise päeval hoopis seitsme maa ja mere taga koos oma lapsukese „Savvusanna sõsaratega“. „Ma valisin Mehhiko asemel juurte jootmise,“ tunnistas ta naerdes.

