GALERII | Triin Lellepi staarirohke plaadiesitlus luksusjahil. Kes riietus pruudiks, kes tegi otseülekannet, kes näitas uut kaaslast?

„Eile laeval oli absoluutselt täiuslik paradiis, loojuv päike ja võimalus laulda muusikat oma kõige lähedasematele inimestele on kogemus, mis ei unune. See, kui palju tuli kohale inimesi, näitab, kes kõik on minu selja taga ja toetavad mind,“ on Lellep erilise õhtu eest tänulik.