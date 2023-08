VIDEOINTERVJUU | „District 9“ lavastaja Neill Blomkamp oma uuest filmist „Gran Turismo“: „Lähen nüüd tagasi tegema endale omast tumedat ja hullumeelset s***a.“

„Gran Turismo“ esilinastusel oli kohal ka filmi lavastaja Neill Blomkamp, kes on eelkõige tuntud kui originaalsete ulmefilmide lavastaja, mille põhiline teema on ennast vaikselt hävitav inimkond ja sotsiaalne ebaõiglus. Erinevatel põhjustel jäi intervjuu aeg äärmiselt lühikeseks, kuid mõned enda jaoks olulisemad küsimused said küsitud.