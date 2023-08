OOTAMATU VÄHIDIAGNOOS! Marek Kalmus võitlusest raske haigusega: arstide sõnul peaksin juba surnud olema, kuid usun, et saan siiski terveks!

Marek sai saatusliku diagnoosi kaks kuud tagasi, pärast Tartu ülikooli kliinikus tehtud maksabiopsiat. Selgus, et pahaloomuline kasvaja on juba neljandas ehk viimases staadiumis. „Arstid ütlesid, et peaksin juba surnud olema,“ meenutab mees saatuslikku arstivisiiti.