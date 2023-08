ARVUSTUS | Rohkem kui videomäng. Tõsieluline „Gran Turismo“ räägib uskumatu loo ootamatu ralliässa avastamisest

Mul oli võimalus käia Barcelonas toimunud esilinastusel ning olles Neill Blomkampi filmide austaja, siis muidugi kasutasin seda võimalust suurima hea meelega. Blomkamp on eelkõige tuntud kui originaalsete ulmefilmide lavastaja, mille põhiline teema on ennast vaikselt hävitav inimkond ja sotsiaalne ebaõiglus. Tema lavastatud „District 9“ (2009) on endiselt suur fännide lemmik, kuid nii „Elysium“ (2013) kui ka „Chappie“ (2015) on tegelikult sarnase mõtteviisiga inimkonna suhtes. Aastal 2021 ilmus tema sulest ulmeline õudusfilm „Demonic“, mille hea idee jäi kesise teostuse taha peitu. Ja nagu mees ise mulle intervjuu ajal lubas, et peale „Gran Turismot“ ta naaseb tagasi inimkonna tumedama poole peale.