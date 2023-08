KUNINGLIK ARMULUGU: kas 17aastane Taani prints Christian valmistub kihluseks?!

Väljaande Woman's Day teatel on kroonprints Frederiki (55) ja kroonprintsess Mary (54) vanem poeg Christian – tulevane Taani kuningas Christian IX – südame kaotanud printsess Maria Chiara di Borbonele. 18aastane itaalia aadlineiu on Castro hertsogipaari prints Carlo ja printsess Camilla noorem tütar. Daily Maili andmeil on Castro hertsogipaar Taani kroonprintsi ja tema abikaasa lähedased perekonnasõbrad – prints Carlo on Christiani noorema õe printsess Josephine'i (12) ristiisa. Carlo vanavanavanavanaisa oli Francesco II (1836–1894), Mõlema Sitsiilia kuningas. 1861. aastal sai Mõlema Sitsiilia kuningriik vast asutatud Itaalia kuningriigi osaks.