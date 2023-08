Üllar Saaremäe pidas uhked pulmad: „Kõik oli jumalik!“

Seitse aastat tagasi teleseriaali „Viimane võmm“ võtetel tutvunud Üllar (53) ja Ketlin (41) lasid end laulatada. Kihluti möödunud aasta esimesel päeval, mil on ka Ketlini sünnipäev. Pulmadega oodati aga seni, kuni paari ühised kaksikud tütred saavad küllalt asjalikeks, et ema-isa tähtsast päevast osa võtta. Oktoobris viieseks saavad Eirin ja Freia olid nagu kaks väikest haldjat ema kõrval, kes mõjus oma kleidis tõeliselt kuninglikult. „See on klassikaline pulmakleit – suurejooneline ja uhke, aga ka naiselik ja õrn. Huvitav oli kogu õhtu sellises pikas voogavas kleidis kulgeda – mul tekkis täitsa printsessi tunne,“ tunnistas Ketlin Naistelehele antud intervjuus. Kleidi juurde valis pruut kuningsinised kontsakingad ning Vivenne Westwoodi kõrvarõngad. Ta oli nii kaunis, et Üllar armus oma kaasasse taas. „Ketlin oli i-m-e-l-i-n-e. Armusin seitsme koosoldud aasta jooksul seitsmendat korda.“