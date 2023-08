GALERII JA REPORTAAŽ | Tartu Autovabaduse puiestee lõpupidu: abielumees oli Silvia Ilvesest lummatud, kuldses eas prouad kiitsid aga linnapea kombeid

Esireas on koha sisse võtnud neli vanaprouat, kelle vahel toimuv vestlus on väga eluline ja humoorikas. Üks daamidest teatab teistele: „Vaata, meie linnapea on pere kaasa võtnud.“ Tema sõbranna lööb seepeale käsi kokku: „Oi kui armas laps! Ja mõelda vaid – nii isa nägu!“ Ta saab teema üles tõmmanud proualt vastuseks rahvatarkuse: „Need tüdrukud, kes isa nägu on, saavad elus suurt õnne tundma!“