Anti Reinthal päästis Mairold Millerti pulmapeo: „Ma ei teadnud viimase hetkeni, mis saab...“

„Meile saabus pulmapäeva hommikul väike üllatus, et pulmaisa jäi haigeks, ning siis sai tegeldud mitu tundi sellega, et leida asendaja, aga aeg oli otsa saamas. Õnneks oli mul pulmakülaliste seas üks väga hea sõber, kellele pole lava võõras – Anti Reinthal, kes ütles, et Mairold, ma teen selle ise ära,“ jutustab värske abielumees Mairold Millert.