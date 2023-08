Meghani isevärki sünnipäev: hertsoginna jättis Harry koju ja läks sõprade seltsis pidutsema, kuningliku pere "kink" oli suisa solvav

New York Posti teatel tähistas Sussexi hertsoginna oma tähtpäeva, minnes koos sõbrannadega „Barbie“ filmi vaatama. Harry jäeti koju - võimalik, et lapsi hoidma. Kuid kuuldusi Sussexi hertsogipaari pingelistest suhetest - sahistatakse koguni lahus elamisest - see ei vaigistanud.