ÕL VIDEO | Kas Genka kõrvad kukkusid peast? Kirjutasime räpi ja kandsime selle kuningale endale ette!

„Igal korral mõtlen, et see oli viimane kord, aga käin siis festivalil ära ja hakkan kohe uut korraldama,“ tunnistab Henry Kõrvits (48) ehk Genka, et ei suuda kätt hiphopifestivali pulsilt ära võtta. Mida kostab aga legendaarne riimimeister ja pikaaegne festivalikorraldaja siis, kui Õhtulehe ajakirjanikud talle äkitselt toimetuse liikmete koostatud heliteost ette kandma hakkavad?