Jõhkraks pedofiiliks osutunud rokkarile löödi vanglas nuga kaela

Briti kõmulehe The Mirror andmeil pussitati Watkinsit Lääne-Yorkshire'i vanglas mitu korda kaela ja ta viidi haiglasse. „Politsei uurib vahejuhtumit, mis leidis aset laupäeva hommikul HMP Wakefieldis,“ ütles Briti vanglateenistuse pressiesindaja. „Politsejuurdluse ajal ei saa me rohkem kommentaare anda.“ The Mirrori allika andmeil olid kolm vangi Watkinsi pantvangi võtnud.