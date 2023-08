VANUSEREKORD! Briti tantsusaates astub võistlustulle 79aastane teletäht

Ripponi karjäär on uudist vahendava The Guardiani teatel kestnud üle poole sajandi. 1975. aastal sai temast BBC esimene regulaarne naissoost uudistediktor. Praegu tarbijasaadet „Rip Off Britain“ juhtiv Rippon tegutses 1988-1991 „Strictly Come Dancingu“ eelkäija „Come Dancing“ saatejuhina.