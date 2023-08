GALERII JA REPORTAAŽ | Depeche Mode rõõmustas kuulajaid troopiliselt soojal õhtul. Mõned kalli pileti omanikud otsustasid aga puupingil telefonis istuda

Äikesetormi käes lõõritanud laulupeolised võisid juulis vaid und näha sellisest suveilmast, mis augusti esimesel pühapäeval Tallinna lauluväljakul Depece Mode'i kuulajaid tervitab. On täiuslikult soe ja päikseline suveõhu, Pirita rannapromenaad on nautlejatest ning kontserdile suundujatest pungil. Võib arvata, et nahkpükstes daamid ja aastate jooksul tuhmunud bändisärkides mehed on teel just sinna.