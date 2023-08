VIDEOREPORTAAŽ | Intsikurmu festivali korraldaja: „See oli erakordselt raske, kui mitte kõige raskem.“

Sel nädalavahetusel said inimesed kahe päeva jooksul Põlvas Intsikurmu loodusrikkas keskkonnas nautida seinast seina muusikažanreid ning enda sisemise lapsega taaskohtumist. „Eelmisel aastal oli väga võimas ja tahtsime uuesti tulla, et miljööd vaadata ja õhkkonda nautida,“ selgitab kohalik vanahärra, kes on muusikafestivali fänn. Intsikurmus on augusti esimestel päevadel kokku saanud erinevad generatsioonid ja muusikažanrid, korraldajate sõnul on sel aastal festivaliga tagasi juurte juurde jõutud.