RANNAMAJAST PORNHUBI! Tõsielustaar Brita Rannamets jagas pornosaidil intiimset videot

Brita on kindlasti üks nendest „Rannamaja“ osalejatest, kes on suutnud tõsielusarjast saadud kuulsuse enda kasuks pöörata. Pärast projektis osalemist on tema OnlyFansi konto jälgijaskond plahvatuslikult kasvanud. Naine kasutas võimalust ära ning hakkas aktiivselt selle kaudu raha teenima.