ÕHTULEHE REPORTAAŽ MÖÖDA IDAPIIRI: „Kui riik su oma kodu piiriga pooleks lõikab, on see väga valus.“

„Võta, kuidas tahad, aga kui riik su oma kodu ära lammutab, su kodu piiriga pooleks lõikab, on see väga valus,“ sõnab Eesti piiri kagupoolseimas nurgas, Perdaku külas elav Harri. Ta astub paar sammu tahapoole ja veab õhus piirjooni nähtamatust majast, mis kunagi oli ta lapsepõlvekodu. „Siin oli minu vanemate suur maja kolme suure toa ja köögiga. Mis aga piirile ette jäi ja maha lammutati. Õnneks vanale suitsusaunale, mis täitsa piiri peale jäi, kätt külge ei pandud ning see tõsteti uude kohta.“