Metallikunstnik ja Eesti Kunstnike Liidu auliige Nora Raba suri 85aastaselt

Meie hulgast on lahkunud metallikunstnik ja Eesti Kunstnike Liidu auliige Nora Raba, kes on loonud ehteid, tegelenud palju dekoratiivsete seinataldrikute ja -plaatide ning spordiauhindade loomisega. Raba on kavandanud väga palju suveniirmärke suurtele kultuuri-üritustele, samuti Tallinnale ja teistele linnadele ning maakohtadele.