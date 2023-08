ÕL TV | Rannamaja Seidi Voogre: igal teisel on huultesse midagi süstitud, see on uus reaalsus

„Rannamaja-Seidi nimest pole ma lahti saanud, aga see ka ei häiri mind,“ väidab tõsielusaadetes „Rannamaja“ ja „Rannamaja: Raju reede“ tuntuks saanud Seidi Voogre, kes praegu töötab lasteaias õpetajana ja leiab, et noored on tänapäeval pisut hukas. Olid ajad, kus überpikkade kunstküünte ja lopsakate huultega kaunitari nimi oli paljudel hambus, eriti pärast kurikuulsat koroonapidu Andrei Zevakini juures, mis päädis „Rannamaja“-sõbrannade Seidi ja Ada vallandamisega TV3 saatejuhtide kohalt ja valusa parodeerimisega. „Nad tegid nalja minu surnud isa ning mu haiguse üle. Nutsime emaga mõlemad. See oli üks raskemaid hetki mu elus, sest see läks mulle hinge,“ meenutab Seidi.

