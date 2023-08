Inimkaubanduses ja vägistamises süüdistatav Andrew Tate pääses koduaresti alt

Tate'i pressiesindaja teatas BBC Newsi andmeil, et Andrew ja tema vend Tristan on vabastatud Rumeenias koduaresti alt, kus nad on olnud märtsikuisest arreteerimisest saadik. Nad võivad nüüd vabalt Bukarestis ja selle ümbruses ringi liikuda, kuid peavad korralduse peale politseisse ilmuma. Juunis esitati vendadele süüdistus inimkaubanduses, Andrew Tate'i süüdistatakse ka vägistamises. Mõlemad eitavad süüdistusi.