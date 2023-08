Indrek Hargla lahutas abielu ning kolis tagasi sünnikoju

Eksabikaasa ja kolleeg Heli Illipe (48), kellega koos Indrek Hargla (53) vedas nende ühist kirjastusäri Raudhammas, on nüüd ka mehe perenimest loobunud, kirjutab Kroonika. Indreku kodanikunimi on tegelikult Indrek Sootak, Hargla on tema kirjanikunimi.