ALKOHOL, HEROIIN, HINGEHÄDAD JA HAIGUSED: Depeche Mode'i maailmaturnee „Memento Mori“ on ime

Depeche Mode'i juured ulatuvad aastasse 1977, kui koolivennad Vince Clarke ja Andy Fletcher moodustasid Inglismaal Basildoni linnas The Cure'i muusikast inspireerituna ansambli No Romance in China. Clarke laulis ja mängis kitarri, Fletcher bassi. 1980. aasta märtsis sündis Clarke'il ja Fletcheril uus sündipopibänd Composition of Sound, kuhu võeti kolmandaks liikmeks Martin Gore. Põhjus oli lihtne – Gore'il oli süntesaator Yamaha CS5. „Sündi pärast me ta kutsusimegi!“ kinnitas Clarke hiljem. Lauljaks leidis Clarke Dave Gahani nimelise nooruki, kes oli talle muljet avaldanud David Bowie hiti „Heroes“ esitamisega.