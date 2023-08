PAISTES NÄGU JA LUULUD! Maailma raskeima aerutamismaratoni läbinud Marek Lindmaa: nägin vee peal kõndivat kaamlit ja tõukerattaga karu

Telenägu Marek Lindmaa läbis maailma raskeima aerutamismaratoni Yukon 1000. „Elu on ümberringi nii mugavaks muutunud, et kui ei suuda end vahepeal üles äratada, siis ongi oht, et jääd mugavasse rütmi kinni ega oska väärtustada elus neid õigeid asju. Inimene muutub selle mugavuse keskel lõpuks kuidagi rahulolematuks ja närviliseks,“ jagab ta põhjuseid, miks niivõrd hulljulge väljakutse vastu võttis.