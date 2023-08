ÕL VIDEO | KUULUS TIKTOKIS | Noor Gräzin jahib oma unistusi! „Ristiema Ivi Eenmaa teatas mu vanematele: „Kaspar läheb Prantsuse lütseumi!““

„Mu ema töökaaslased tegid TikToki konto, et minu ja mu isa tantsuvideot vaadata. Ema oli hämmingus, et inimesed sellises mahus jaburusi vaatavad. Isa oli juba sellest šokeeritud, et pärisinimesed selliseid videoid vaatavad,“ kirjeldab Maret Maripuu ja Igor Gräzini tiktokkerist poeg Kaspar (22) naerda kihistades.