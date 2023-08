ÕL VIDEO | HUNT KRIIMSILM VIIE AMETIGA! Telerežissöör Ergo Kuld: teistele ülesannete jagamine nõuab minult tohutut pingutust. Tahan kõike ise teha!

„Kui arst teeks mulle läbivaatuse, siis ta peaks ütlema: „Mees, peaksid natuke tagasi võtma!“ Naljakas lugu on see, et me oleme platsil ka rääkinud, et vahel võiks ju neid kohustusi natuke jagada, aga kui ma loen, lähen kaasa ja mul hakkab visuaal jooksma, siis ma tahan seda ise teha,“ tunnistab telerežisöör, produtsent ja lavastaja Ergo Kuld.