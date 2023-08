POMMID PALJAKS! Eesti moelooja sensuaalne kleit räpistaari Cardi B seljas tekitas USAs raju skandaali

Hiljuti jagas Eesti üks edukamaid disainereid Roberta Einer X-is (endine Twitter) kuvatõmmiseid Cardi B Instagrami story'dest, milles on näha, et USA räppar demonstreerib uhkelt enda seljas Eineri loomingut. „Cardi B on tõeline Roberta Eineri tšikk,“ kirjutas moelooja postituse juures.