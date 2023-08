KAHE KANGE JÄLGEDES! Zevakin ja Valting põrutavad kolmeks nädalaks USA-sse saadet tegema: „Produtsent saab raha, kui kumbki meist ära sureb.“

Nagu legendaarsed reisisellid Kristjan Jõekalda ja Teet Margna kaheksa aasta eest, suunduvad nüüd Ameerika Ühendriikidesse reisisaadet tegema juutuuberid Andrei Zevakin (27) ja Robin Valting (26). „Lähme 6. augustil ja tuleme 27. augustil, seega ajaaken on üpris pikk ja ma kujutan ette, et seal võib päris palju juhtuda,“ on Valting seiklusteks valmis. Mis saab aga siis, kui noorte seiklused muutuvad suurriigis äärmuslikuks?