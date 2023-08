HÜVA NÕU | Coach Maria Baydar jagab nippe, kuidas maha raputada mineviku varjud, et meie unistused võiksid täituda

Coach ja koolitaja Maria Baydar selgitas Ühenduses High on Life festivalil, et varjukülg on see osa inimese psüühikast, kuhu on peidetud kõik tema jaoks ebameeldiv – allasurutud tunded, ebameeldivad isiksuse omadused, traumad, ihad, fetišid, hirmud, läbielamised, saladused, sõltuvused ja kõik see, mida me endale eitame ega taha vastu võtta. Varjukülge teadvustades aga täituvad tegelikult meie unistused. Kuidas seda siis teha?