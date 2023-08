VAHVA TELEPERE! Grete ja Ergo Kulla tütar teeb oma esimese seriaalirolli

Suvel toimusid „Naised vormis“ seriaalivõtted, kus tegi kaasa ka telepere noorim liige. „Olime avastanud, et stsenaristid on kirjutanud väikese lapse stsenaariumisse, siis tekkis mõte, et tütar võiks proovida. Ma küsisin Saara käest, et kas ta tahaks ka meile mängima tulla,“ jagas Grete, et tütre nõusolek tuli ruttu.