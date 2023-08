„VÕTSIN TISSI PIHKU JA JÄIN TUTTU!“ Uue tõsieluseriaali skandaalseim osaleja Kaupo: isegi mu kaks geisõpra ootavad, et ma kapist välja tuleks

Värvikirevad ja karismaatilised inimesed on just need kirsikesed tordil, mida tõsielusaadete režissöörid taga ajavad. Nii võidetigi jackpot, kui saatesse „Armastus võidab alati“ kandideeris Kaupo Irs – ööloom, baarmen, draamatekitaja ja linna peal naistemehena tuntud hurmur. „Kui peo alguses tundub, et tüdrukul võiks jumet olla, siis peo lõpus tuleb meelde, miks ma töö juures klientide seast elukaaslast ei otsi,“ naljatleb Kaupo (31), kes kasvatab üksinda väikest tütart, kuid ei jäta seetõttu elu täiel rinnal nautimata.