JUMALIKUD PROPORTSIOONID: tema on maailma kauneim naine!

Da Silva kasutab nägude hingamisel nüüdisaegseid kaardistamistehnikaid, mis põhinevad vanade kreeklaste kuldlõikel. Kuldlõige on loodusest sageli leitav suhe, mille kohaselt kahe lõigu pikkused on omavahel suhtes, mida väljendab arv 1,618 ehk fii. Kuldlõikes on nii inimese keha kui ka näiteks päevalill ja teokarp. Inimese kehapikkus jagatud naba kõrgusega maast võrdub ligikaudu fiiga. Seetõttu nimetatakse seda ka jumalikuks proportsiooniks.