BANAANISKANDAAL JÄTKUB: oma tantsijate ahistamises süüdistatud Lizzo andis vastulöögi, kuid süüdistajaid tuleb aina juurde

Lizzo (35) endised taustatantsijad kaebasid ta kohtusse, väites, et kehapositiivsuse kuningannana tuntud artist on neid seksuaalselt ahistanud ja loonud vaenuliku töökeskkonna. Tantsijate väitel sundis USA superstaar neid seksiklubides perverssusi tegema ja kritiseeris nende kehakaalu. Lauljanna on viimaks avaldanud vastuväite, kuid uusi süüdistusi tuleb aina juurde. Kas kehapositiivsuse kuninganna karjäär on saanud kabelimatsu?