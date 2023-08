Depeche Mode'i kontserdiks saabub Taanist Tallinnasse lava, millesarnast ei leidu kogu Baltikumis

Suursündmuseks saab aga pidada ka Eestisse Taanist jõudvat lava, millesarnast ei leidu kogu Baltikumis. See jääb pärast kontserti siia alaliselt ja leiab kasutamist tulevastel suursündmustel.

Kuna kontsertlava ülesehitus Tallinna lauluväljakul käib mitme päeva jooksul ja Depeche Mode’i live'ile järgneb järgmisel laupäeval The Weekndi suurkontsert, palutakse autojuhtidel ajavahemikus 1.-14.august olla eriti tähelepanelik. Lauluväljaku ümbrusesse on oodata mitmeid raskeveokeid, et kõik vajalik unustamatuteks elamusteks kohale jõuaks.