ÕL VIDEO | PÄEV RAHVALEMMIKUGA | Räppar AG saabus oma sünnipäevakontserti andma sama bossilt kui 50 Cent: limusiini roolis skandaalne tõsielutäht!

„Ausalt öeldes pole tunnet nagu oleksin 25. Ikka olen nagu 16aastane poiss, kes tahaks vempe teha. Juubel on küll, ent vanust tundub kuidagi paljuvõitu,“ sõnab juuli lõpus sünnipäeva tähistanud räppar Silver Orissaar (esinejanimega AG). Oma Kasepää fännide ette veeres sünnipäevalaps õige stiilselt. „Kes need sellise masinaga tulid?“ jõllitavad Kasepää peolised ammulisui. „Oot, kas AG autojuht on tõesti Farmi-Gabriel?“ pärib teine.