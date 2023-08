Mis elu elab skandaalne Farmi-Gabriel? Strippamisega lõpparve teinud mees naerab ametivennad välja: olen ja jään Eesti parimaks!

Omal ajal tegi tõsielusaatest „Farm“ tuntuks saanud Gabriel Kubjas hoogsalt stripparikarjääri. Seda õige särtsakalt: vastuoluline reality-kuulsus andis oma pidevate skandaalidega seltskonnaajakirjanikele toona omajagu tööd. Nüüd on mees aga tähesärast eemale tõmbunud ning tegeleb praktilisemat sorti tegemistega. „Minul on oma firma. Valan betoonpõrandaid ja sõidan Eesti-siseselt rekat. Tantsudega enam ei tegele. Kunagi oli ka see: 18 aastat andsin kuuma,“ räägib Gabriel.

Vanadele aegadele vaatab mees tagasi uhkusega.