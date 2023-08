GALERII | VÕIMALUS KULTUURSELT KARJUDA: Tallinn Fringe Festivalil näeb burleski, nalja ja mõõganeelamist

Teisipäeval paotas Tallinn Fringe Festivali korraldaja pisut punaseid sametkardinaid ja laskis piiluda, mida on peagi oodata. Selgub, et kõik on lõbusalt pöörane, mõõganeelamisest burleskini, rääkimata trampivast ja kultuurselt karjuvast publikust, mis omakorda on kõik täiesti normaalne!