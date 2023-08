Ehtne Samantha! „Seksi ja linna“ looja semmis korraga 21- ja 91aastasega!

Aegumatult nooruslik Bushnell (64) rääkis Us Weeklyle, et tal on seljataga pöörased deitinguseiklused. „No kuulge: ühel nädalal käisin kohtamas 21aastase mehega ja 91aastase mehega! Keegi ei räägi sulle, et säärased asjad on võimalikud. Et vanusevahe võib olla 60 [tegelikult 70] aastat.“