Suri lapspornoskandaalist määritud koomik Paul Reubens

New Yorgis sündinud Paul Reubens oleks 27. augustil tähistanud 71. sünnipäeva.

Reubensi kehastatud Pee-wee Herman oli filmis „Pee-wee suur seiklus“ ekstsentriline meeslaps, kes avastas ühel päeval enda jahmatuseks, et tema armastatud punane jalgratas on varastatud. Tal ei jäänud seetõttu üle muud kui asuda teekonnale läbi Ameerika, et hinnaline ratas tagasi saada.