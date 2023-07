HÜVA NÕU | Kuidas isegi väikse palgaga on võimalik tekitada raha säästmise süsteem?

Investeerimisest on aina enam juttu, kuid paljudele tundub see hoomamatu. Rahalise vabaduse ekspert Vallo Arumäe ütleb, et rahaline heaolu on võimalik igaühe jaoks ning ka keerulistes majanduslikes oludes on võimalik oma rahalise heaolu tasemetel edasi liikuda. Isegi väikse palgaga on võimalik tekitada raha säästmise süsteem. Protsent, mida kõrvale panna, ei pea kohe olema suur. Aga kuidas seda teha ja miks, kuhu ja kuidas üldse investeerida?