GALERII JA REPORTAAŽ | Urve Palo: „Süües kasvab isu!” Saaremaa ooperipäevad lummavad aastast aastasse äri-, poliitika- ja kultuurieliiti

Laupäeva hilisõhtul said piduliku galaga lõpu 16. korda Eesti Kontserdi eestvedamisel toimunud Saaremaa ooperipäevad, mille etendusi väisas nelja päeva jooksul pea 10 000 klassikalise muusika sõpra. Kuid ooperipäevad on midagi enamat kui ainult muusika – see on elustiil, mil Saaremaale tullakse mitmeks päevaks kokku, et parimas seltskonnas aega veeta. „Minu jaoks algab ooper juba sellest, kui laevapileteid broneerin. Tean alati täpselt, mida lisaks ooperile veel Saaremaal teen,“ lausub teleprodutsent ja -režissöör Tiina Park.