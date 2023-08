ÕL VIDEO | STEFANIST LIIS LEMSALUNI! Kes kodumaistest artistidest on kõige sügavamal pisikeste fännide südameis?

Lapsesuu ei valeta, seda teab igaüks. Kes on aga pisikeste muusikafännide lemmikud ja mida need kuulsad lemmikud ise asjast arvavad? Näiteks Terminaatori solist Jaagup Kreem nendib, et lapsed tunnevad väärt muusika ära. „Väga läheb südamesse see, kui mõni laps tuleb ja ütleb, et tänu meile on ta hakanud muusikakoolis käima või lihtsalt pilli õppima.“