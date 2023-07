KAHE PEENISEGA MEES: "Seks oli super ja naised olid mu järele hullud. Kuid ma lasin ikkagi ühe riista ära lõigata."

Varjunime Tank taha peituv Los Angelese rekajuht on paras looduseime - teda on õnnistatud kahe peenisega. „Naised ei uskunud, kui ütlesin, et mul on kaks riista. Aga siis viisin neid tuppa ja nad nägid.“ Mõni kohkus ja tegi minekut, mõni aga sattus Tanki külluslikust riistvarast lausa sõltuvusse. Miks ta siis ühest sugutist loobuda otsustas?