„Vallalise kaunitari“ sangarite elu pärast: Brigitte Susanne Hundi südame nimel võistelnud mitu meest on leidnud oma armuõnne. Kes on aga siiani vaba ja vallaline?

Ahti Lind (38) paistis saates silma kui tõeline džentelmen. Mees isegi tõdeb, et on oma härrasmehelikkuse eest pälvinud vaatajatelt vaid positiivset tagasisidet. „On öeldud, et olin nagu võõrkeha seal teiste vahel,“ muigab ta. „Olen kuulnud, et erinesin teistest: ei esinenud ega paistnud ülemäära silma. Samas paistis, et kõik meeldis ja oli tore. Eranditult selline ongi tagasiside saates osalemisele olnud.“